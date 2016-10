Sky Krimi 11:05 bis 11:55 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 292 Der dunkle Feind D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Panik in Leipzig: Innerhalb kürzester Zeit werden drei Teenager tot aufgefunden, alle erhängt. Schnell macht sich in den Sozialen Netzwerken das Gerücht breit, es handele sich um einen Serienkiller. Kommissarin Olivia Fareedi geht der Sache nach. Als ein sogenannter "Fürst der Finsternis" im Internet Fotos veröffentlicht, die am Fundort der Toten entstanden sein müssen, fürchtet die Polizei weitere Opfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Leonard Proxauf (Noah Hausmann) Franziska Brandmeier (Konstanze Krüger) Nilam Farooq (Olivia Fareedi) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Andy Fetscher Drehbuch: Eva Zahn, Volker A. Zahn Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Andreas Moisa