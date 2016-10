Sky Krimi 08:40 bis 09:30 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 211 Das Wunder von Wismar D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Beim "Wunder von Wismar" spenden Unbekannte Geld an soziale Einrichtungen. Mitten in den Feierlichkeiten wird die Leiche von Erich Meissner im Hafen entdeckt. Was zuerst nach Tod durch Ertrinken aussieht, entpuppt sich als vorsätzlicher Mord. Kommissar Jan Reuter beginnt mit der Suche nach dem Täter. Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf, als die Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck im Magen des Toten einen Safeschlüssel findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Jonas Laux (Nils Theede) Mathias Junge (Kai Timmermann) Li Hagman (Leena Virtanen) Susan Hoecke (Fritzi Meissner) Mathilde Bundschuh (Ricarda Jellen) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Bruno Grass Drehbuch: Stefan Weigl Kamera: Konstantin Kröning Musik: Kerim König

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 240 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 96 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 60 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 35 Min.