Für die talentierte Medizinstudentin Leo Herzog bricht eine Welt zusammen: Ihr Freund Max ist tot, angeblich Selbstmord. Kommissarin Johanna König, eine frühere Freundin von Leo, findet keine gegenteiligen Beweise und gibt den Fall zu den Akten. Aber Leo glaubt nicht an Selbstmord. Sie tauscht ihr renommiertes Praktikum in der Inneren gegen eines in der Pathologie, so kann sie auf eigene Faust Recherche betreiben. Bei Max' Obduktion entdeckt sie Erstaunliches ...