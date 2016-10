RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Odyssey Black Sands USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 5: Odelle ruft nach ihrer Befreiung durch General Diallo und die malische Armee Colonel Glen an. Der fordert sie auf, in einem Safe House Zuflucht zu finden und jeden Kontakt zu den malischen Soldaten abzubrechen. Als sie das Safe House erreicht, wird ihr nach einem weiteren Telefonat mit Colonel Glen klar, dass das Rettungsteam, das sie abholen soll, den Auftrag hat, sie umzubringen. Sie versucht Rich, einen jungen CIA-Mann, davon zu überzeugen, das Team nicht hereinzulassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Treat Williams (Stephen Glen) Originaltitel: American Odyssey Regie: Rod Lurie Drehbuch: Arika Lisanne Mittman Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16