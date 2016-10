RTL Crime 22:30 bis 23:15 Serien Person of Interest Beenden USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 5. Staffel, Folge 13: Die Aktivierung des Ice-9-Virus hat zu eine Art digitalem Weltuntergang geführt. Der weltweite Zusammenbruch des Internets und die damit verbundenen Ausfälle im Finanzsektor und der Infrastruktur haben überall zu chaotischen Verhältnissen geführt. Fusco und Reese sind auf der Suche nach Finch, allerdings ist Samaritan auch auf der Suche nach den beiden und will sie von bestochenen Polizisten liquidieren lassen. Finch kann das mit Hilfe von Thornhill und ein paar Scharfschützen verhindern, doch das Problem besteht weiter: Samaritan kämpft auf allen Ebenen ums Überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Kevin Chapman (Lionel Fusco) John Doman (Senator Ross Garrison) Carrie Preston (Grace Hendricks) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Jonathan Nolan, Denise Thé Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16