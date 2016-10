RTL Crime 17:10 bis 17:55 Krimiserie White Collar Entführte sucht man ... nicht immer USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 14: Peter überlässt Neal als Zeichen seines Vertrauens, Ellens Beweise und gönnt sich mit Elizabeth ein Wochenende weit weg vom FBI und der Arbeit - doch dieser Luxus soll ihnen nicht vergönnt sein. Während Neal sich mit einem gestohlenen Flacon aus Marie Antoinettes Schlafzimmer in Versailles beschäftigt, sind Peter und Elizabeth in der Gewalt eines Diebespärchens à la Bonnie und Clyde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Hilarie Burton (Sara Ellis) Mekhi Phifer (Kyle Collins) Originaltitel: White Collar Regie: Russell Lee Fine Drehbuch: Matthew Negrete, Bob DeRosa Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12