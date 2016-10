RTL Crime 14:55 bis 15:40 Krimiserie CSI: NY Der Domino-Effekt USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 13: Der 26-jährige Fahrradkurier Greg Barbera kommt bei einem Treppensturz ums Leben, nachdem er von einem Kriminellen namens Scott Pefito gejagt wurde. Greg hat Scott kurz zuvor gefälschte Drogen verkauft, was die wilde Verfolgungsjagd ausgelöst hatte. An der Tasche des Kuriers wird ein Kaugummi gefunden, der die Detectives des New York Police Departments zunächst nicht interessiert. Da ahnen sie jedoch noch nicht, dass ausgerechnet dieser Veilchen-Kaugummi ihnen am selben Tag bei der Aufklärung eines weiteren Mordfalls helfen wird: Der Jogger Jimmy Philbrook wird ermordet im Park gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Oz Scott Drehbuch: Trey Callaway Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12