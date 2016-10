RTL Crime 08:45 bis 09:30 Krimiserie White Collar Väter, Söhne und das große Panschen USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 11: Sam offenbart sich als Neals Vater und weiht ihn endlich in seine Familiengeschichte ein. Während sich scheinbar endlich alles zum Guten wendet, bahnt sich jedoch schon die nächste Katastrophe an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Scott Evans (Dennis Flynn) Originaltitel: White Collar Regie: Paul Holahan Drehbuch: Joe Henderson Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12

