Claudio Abbado dirigiert Mahler und Schönberg Arnold Schönberg: Pelléas et Mélisande, symphonische Dichtung op. 5. / Gustav Mahler: Symphonie Nr. 4 G-Dur Arnold Schönberg: Pelléas et Mélisande, symphonische Dichtung op. 5. Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4 G-Dur. Juliane Banse (Sopran), Gustav Mahler Youth Orchestra; Leitung: Claudio Abbado. Aufgenommen im Wiener Musikverein. Claudio Abbado (1930-2014) zählte zu den führenden Dirigenten seiner Zeit; besonders seine Mahler-Aufführungen begeisterten immer wieder das Publikum. "Seine Konzerte änderten das Leben derer, die das Glück hatten, ihn zu hören", schrieb "The Guardian" treffend. Gäste: Juliane Banse (Sopran) Originaltitel: Claudio Abbado dirigiert Mahler und Schönberg Musik: Arnold Schönberg, Gustav Mahler