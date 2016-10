Classica 20:15 bis 21:45 Musik Gala aus Berlin - Gustavo Dudamel/Elina Garanca Hector Berlioz: Le Carnaval romain; "D'amour l'ardente flamme" aus "La Damnation de Faust" / Camille Saint-Saëns: Bacchanale & "Mon cur s'ouvre à ta voix" aus "Samson et Dalila" / Georges Bizet: Prélude, Habanéra "L'amour est un oiseau rebelle", Entr'acte, Seguidilla "Près de remparts de Séville", Entr'acte & Chanson bohème "Les tringles des sistres tintaient" aus "Carmen" / Manuel de Falla: El sombrero de tres picos (Der Dreispitz) D 2010 Stereo 16:9 Merken Elina Garanca (Mezzosopran), Berliner Philharmoniker, Leitung: Gustavo Dudamel. Aufgenommen in der Berliner Philharmonie. Hector Berlioz: Le Carnaval romain; "D'amour l'ardente flamme" aus "La Damnation de Faust" - Camille Saint-Saëns: Bacchanale & "Mon coeur s'ouvre à ta voix" aus "Samson et Dalila" - Georges Bizet: Prélude, Habanéra "L'amour est un oiseau rebelle", Entr'acte, Seguidilla "Près de remparts de Séville", Entr'acte & Chanson bohème "Les tringles des sistres tintaient" aus "Carmen" - Manuel de Falla: El sombrero de tres picos (Der Dreispitz). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Elina Garanca (Mezzosopran) Originaltitel: Gala From Berlin 2010 Musik: Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Georges Bizet, Manuel de Falla