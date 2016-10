Discovery Channel 00:50 bis 01:35 Dokumentation Trailblazers: Expedition Wissenschaft Die Feuertaufe GB 2016 Stereo 16:9 Merken Vorsicht mit der Machete! Mitten im bolivianischen Amazonasgebiet hat sich Expeditionsleiter Nick Koumalatsos eine tiefe Schnittwunde an der Hand zugezogen. Die Verletzung ist so ernst, dass der erfahrene Survival-Experte seine Gruppe verlassen muss. Ab sofort übernimmt Reptilienexperte Chris Gillette die Führung des Teams. Aber ist der Nachwuchs-Trailblazer schon bereit für diese verantwortungsvolle Aufgabe? Oder manövriert er die Wissenschaftler geradewegs ins Verderben? Während die Expedition in Papua-Neuguinea mit einem kriegerischen Volksstamm konfrontiert wird, hagelt es in Ecuador Blitze: Ex-Navy Seal Shaun Keilan und sein Geologen-Team geraten am Rand des Vulkans in einen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trailblazers Altersempfehlung: ab 12