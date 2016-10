Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation 1957: Hai-Angriff vor Südafrika USA 2011 Stereo 16:9 Merken Südafrika zur Weihnachtszeit 1957: Tausende Urlauber strömen an die Strände in der Umgebung von Durban, um ihre Ferien und die sommerlichen Temperaturen zu genießen. Doch die Ruhe ist trügerisch. Völlig unerwartet wird die Region von einer Serie tödlicher Hai-Attacken heimgesucht. Mitten in der touristischen Hochsaison sterben in kurzer Zeit mehrere Menschen. Suchflugzeuge halten nach den Haien Ausschau, Killer-Kommandos machen Jagd auf vermeintliche Menschenfresser und sogar das Militär wird zur Hilfe gerufen. Das Resultat: eine Massenhysterie mit fatalen Folgen. Diese Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse im so genannten Schwarzen Dezember. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Killer Sharks (The Attacks of Black December)

