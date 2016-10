Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Das Eis kommt USA 2015 Stereo 16:9 Merken Fischen oder fliehen? Wind mit 60 Sachen, gefrierende Gischt, und es soll noch kälter werden! Die Männer der Krabbenflotte müssen sich warm anziehen, denn das Packeis bahnt sich seinen Weg durch die Beringsee. Der gigantische arktische Eisteppich ist über Tausend Kilometer breit und schiebt sich täglich fast 50 Kilometer vorwärts - mit direktem Kurs auf die Fanggründe! Das Ziel lautet: Die Tanks mit Schneekrabben füllen, bevor die nördliche Beringsee zufriert. Während die Wizard bereits ihre Quote erreicht hat und die Saison frühzeitig beendet, geht der Kampf auf anderen Schiffen in die nächste Runde: Unter Deck der Cornelia Marie wird geschweißt und geschraubt, um die defekt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch Altersempfehlung: ab 12