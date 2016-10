Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Born To Be Wild GB 2014 Stereo 16:9 Merken Vom furchtlosen Zoowärter bis zum tollkühnen Drachenflieger: "Auf eigene Gefahr!" zeigt dieses Mal mutige Draufgänger, die in der Natur aufs Ganze gehen. So wie Jonny Durand. Der Australier nutzt in einer sogenannten Morning Glory Cloud extrem starke Aufwinde und vollführt am Himmel spektakuläre Flugmanöver. Für Meesh Mytner wird es dagegen in Colorado brenzlig. Die Snowboarderin gerät in eine Lawine und kommt nur um Haaresbreite mit dem Leben davon. Weitere Highlights dieser Episode: tanzende Pfauenspinnen, ein Roboter-Vogel und ein Hochseilakt über den Wolken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 6