Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Zornige Götter USA 2011 Stereo 16:9 Merken Seine Kollegen beäugen ihn skeptisch, doch Deckhand Freddie Maugatai glaubt felsenfest an die traditionellen Bräuche seiner Heimat. Der Fischer von den Samoa-Inseln will die Crew auf der "Wizard" mit einem uralten Ritual vor weiterem Unheil bewahren und trinkt deshalb vor den ungläubigen Augen der versammelten Mannschaft das Blut eines frisch gefangenen Kabeljaus. Der Anblick dieser Prozedur ruft selbst bei den hart gesottenen Seebären blankes Entsetzen hervor, doch Freddie lässt sich nicht beirren: Je mehr Fischer vom Lebenssaft des Kabeljaus trinken, desto weniger Macht haben die "bösen Geister". Also sollten sich die Jungs aufraffen und einen ordentlichen Schlu In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch