Discovery Channel 15:15 bis 16:00 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt Fette Beute USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Kolonisten sind bestürzt: Da im Fluss plötzlich tote Fische treiben, deutet alles darauf hin, dass das Wasser verseucht wurde. Wenn nicht schnellstens eine neue Trinkwasserquelle ausfindig gemacht wird, bekommt die Gruppe ernsthafte Probleme. Ex-Marine Robert konstruiert eine provisorische Zisterne auf dem Dach, um Regenwasser aufzufangen, denn jeder Tropfen Flüssigkeit ist kostbar. Und damit nicht genug: Auch die Nahrungs-Reserven sind inzwischen aufgebraucht. Um Becka von ihren Entführern freizukaufen, mussten die Kolonisten fast alle Vorräte opfern. Doch ein glücklicher Zufall spielt den Teilnehmern des Experiments in die Hände: Ganz in der Nähe ihrer Notunterkunft entdecken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Becka Adams (Herself) Reno Ministrelli (Himself) Originaltitel: The Colony