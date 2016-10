Discovery Channel 08:50 bis 09:35 Dokumentation Everest 2 - Rückkehr in eisige Höhen In der Eiswand USA 2007 Stereo Merken Bei den Expeditionsteilnehmern wächst die Anspannung. Kein Wunder, denn die bevorstehende Etappe vom Advanced Base Camp bis zu North Col ist auch für erfahrene Bergsteiger eine große Herausforderung: Vor Russel Brice und seinem Team türmt sich eine mächtige Eiswand auf, die in nur fünf Stunden bezwungen werden muss. Ein Wetterumschwung hätte jetzt fatale Folgen. Auch die schwindenden Kräfte unter der extremen körperlichen Belastung machen sich bei den Bergsteigern bemerkbar. Ein japanisches Team-Mitglied leidet unter der Höhenkrankheit und muss auf dem schnellsten Weg zurück ins Base Camp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Everest: Beyond The Limit Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 240 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 96 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 60 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 35 Min.