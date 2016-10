Discovery Channel 07:20 bis 08:05 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Rollentausch USA 2011 Stereo 16:9 Merken Tony Lara ist ein alter Hase im Geschäft, aber an Deck eines Fangbootes hat der Skipper schon lange nicht mehr geschuftet. Er steht am Ruder der "Cornelia Marie" und manövriert das Schiff durch die Wellenbrecher der Beringsee. Doch jetzt übernimmt Jake Harris für eine Weile das Kommando, und Captain Lara zieht sich noch einmal das Ölzeug über. Die Crew ist gespannt, wie sich ihr Chef bei der Arbeit machen wird. Die eigene Mannschaft herumzukommandieren ist schließlich eine Sache, den Job selber zu erledigen eine ganz andere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

