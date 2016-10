Spiegel Geschichte 22:45 bis 23:40 Dokumentation Die Spione von Mississippi - Verrat in der Bürgerrechtsbewegung USA 2013 Stereo 16:9 Merken Der Bundesstaat Mississippi in den 1950er Jahren ist ein Synonym für Rassentrennung und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten, die zwar nach der Abschaffung der Sklaverei 1865 auf dem Papier gleiche Rechte wie die Weißen hatte, doch war das Land in Nord und Südstaaten geteilt und ein großer Konflikt schwelte nach wie vor. Die in den USA aufkommende Bürgerrechtsbewegung stellte für die Südstaatenregierung eine Bedrohung dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spies of Mississippi Regie: Dawn Porter

