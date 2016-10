Spiegel Geschichte 22:00 bis 22:45 Dokumentation Operation Gold - Spione unter Berlin D 2012 Stereo 16:9 Merken Der verwegene Plan: Mitten in Berlin soll unbemerkt ein Tunnel gegraben werden, der bis unter den sowjetischen Sektor reicht, um dort Telefonkabel anzuzapfen und Telefonate nach Moskau und in die Sowjetunion abzuhören. Die USA lassen ihre versiertesten Spezialisten für schwierige Bauvorhaben einfliegen, das Ingenieurscorps der US Army. Sie müssen Lösungen für immer neue, ungeahnte Probleme finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation Gold - Spione unter Berlin