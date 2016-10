Spiegel Geschichte 19:25 bis 20:15 Dokumentation Black Ops GSG 9 - Operation Feuerzauber GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 12: Die Entführung der Lufthansa-Maschine "Landshut" am 13. Oktober 1977 hat sich für immer in das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland eingebrannt. Jeder kennt den ungefähren Ablauf, von der brutalen Eroberung der Maschine durch die Terroristen über ihre Forderung nach Freilassung von inhaftierten RAF-Mitliedern bis zur spektakulären Befreiung durch die GSG 9. "GSG9 - Operation Feuerzauber" erzählt nun die wahre Geschichte dieser Befreiung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black Ops: Operation