1. Staffel, Folge 2: Was wurde aus den verschiedenen neuen Gesellschaftsformen, die in dem Kultfilm "Easy Rider" von Dennis Hopper zur Sprache kommen? Welche Rolle spielen die Umweltbewegung, das Leben von Kommunen und die sexuelle Revolution heute noch? Gibt es sie überhaupt noch in den ländlichen Regionen Amerikas, die der Film streift? Die Biker der Dokumentation unterhalten sich mit dem alternativen Architekten Mike Reynolds, dem Kommunarden Peter Coyote, Flower-Power-Filmemacherin Lisa Law, dem Drehbuchautor Jon Ronson und dem Gründer von Seasteading, Patri Friedman. Originaltitel: On The Trail Of Easy Rider