Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Charles Dickens in Virginia City USA 1963 Merken Der Dichter Charles Dickens hält eine Lesung in Virginia City. Er erfährt, dass seine Werke unerlaubt in Amerika gedruckt werden und gerät mit dem Verleger Walker in Streit. Als Walkers Druckerei verwüstet wird, fällt der Verdacht auf den Schriftsteller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Jonathan Harris (Charles Dickens) Frank Albertson (Sam Walker) E.J. André (Jeb) Originaltitel: Bonanza Regie: Murray Golden Drehbuch: David Dortort, Peter Packer Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose