Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Sowas fällt nur Iren ein USA 1969 Soldat Flanagan hat eine sonderbare Vorliebe: Er reitet auf einem Kamel namens Tilly. Als er sich von dem Tier trennen muss, verkauft er es an Buck. Das vermeintlich beste Lasttier aller Zeiten ist für einige Überraschungen gut. Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Don Collier (Sam) Frank Gorshin (Patrick Flanagan) Originaltitel: The High Chaparral Regie: William F. Claxton Drehbuch: Michael Fessier, Henry Wills Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman