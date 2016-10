Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Eine Frau mit Vergangenheit USA 1963 Merken Ragan Miller will in Virginia City bei ihrer Schwester Emilia ein neues Leben beginnen. Sie lernt Hoss kennen, der sich in die junge Frau verliebt. Adam bleibt dagegen misstrauisch. In San Francisco hat er von Ragans Männergeschichten erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Gena Rowlands (Ragan Miller) Robert Adler (Charlie) Phil Chambers (Mr. Amos - Store Owner) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: David Dortort, William L. Stuart Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose