Sky Sport 2 11:00 bis 12:00 Golf Golf: Asian Tour Highlights Venetian Macao Open in Macao (China) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Macau Golf and Country Club war Schauplatz der Venetian Macao Open in diesem Jahr. Vor dem Schlusstag war die Spannung extrem groß, denn hinter dem Führungsduo lagen gleich vier Spieler mit nur einem Schlag Rückstand, die sich alle berechtigte Hoffnungen auf das Preisgeld von knapp 200.000 US-Dollar machten. In Google-Kalender eintragen