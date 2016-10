Junior 17:30 bis 17:40 Trickserie Kleine Prinzessin Ich hab's vergessen GB 2004 Stereo 16:9 Merken Die kleine Prinzessin spielt mit Schlamper Verstecken. Dabei trifft sie den General und den Premier und leiht sich von den beiden eine Bärenfellmütze und einen Orden aus. Schon ist ein neues Spiel mit den Puppen der kleinen Prinzessin im Gange. Wenig später hüpft sie mit dem König im Garten um die Wette. Dabei verliert sie die ausgeliehene Mütze. Als der Premier und der General ihre Sachen zurückfordern, muss sie lange suchen. Erst vor dem Einschlafen fällt der kleinen Prinzessin ein, dass sie doch eigentlich Schlamper in seinem Versteck suchen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Kelly Marshall, Tony Ross Musik: Bradley Miles Altersempfehlung: ab 6