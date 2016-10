Junior 15:15 bis 15:40 Jugendserie Der Sleepover Club Die Salsa-Party AUS 2003 Stereo 16:9 Merken Matthews Cousine Sam ist zu Besuch in der Stadt und Matthew soll sie zu einem Salsakurs begleiten. Weil er sich für die Cousine vom Land schämt, verheimlicht er die ganze Sache vor Michael und Marco. Die wiederum wundern sich, warum Matthew auf einmal keine Zeit mehr für sie hat. Als sie sehen, wie Matthew sich mit Ryan unterhält, fühlen sie sich verraten. In Wahrheit will Ryan jedoch nur über Matthew an Sam herankommen. Als Fliss das erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. Das Chaos wird perfekt, als Lyndz beobachtet, dass auch Wolf sich mit Sam trifft.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashleigh Chisholm (Felicity Sidebotham) Caitlin Stasey (Frankie Thomas) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Basia Ahern (Lyndz Collins) Ashleigh Brewer (Alana) Ryan Corr (Matthew McDougal) Blake Hampson (Michael Collins) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Kate Woods Drehbuch: Harper Collins, Rose Impey, Jess Ractliffe