Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Der Astronomie-Club USA, CDN 2010 Stereo 16:9 125 A Mischer Mike erzählt Chuck, wie er in seiner Jugend mit Freunden einen Astronomie-Club gegründet hat. Chuck möchte dies natürlich auch tun. Dazu stellen er und seine Freunde strenge Regeln auf. Nach und nach verletzen jedoch alle seine Freunde die Regeln und müssen aus dem Club ausgeschlossen werden. 125 B Beim Spielen fährt Boomer versehentlich gegen Chuck, so dass Chucks Kotflügel eingedellt ist. Boomer hat wegen des Unfalls ein schlechtes Gewissen und möchte das gerne wiedergutmachen. Er schlägt vor, für Chuck jede Aufgabe zu erledigen. Chuck nutzt diese Situation aus und stellt sich länger verletzt als nötig. Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6