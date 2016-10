Sky Sport 1 12:15 bis 14:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal Sportfreunde Lotte - Werder Bremen, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Elf Freunde aus dem Tecklenburger Land müsst ihr sein! Bei den Sportfreunden Lotte herrscht Aufbruchstimmung: Mehrmals klopften die Westfalen an die Tür der 3. Liga, jetzt haben sie es geschafft: In der Regionalliga West wurde Lotte souverän Meister und setzte sich in den Aufstiegs-Playoffs gegen den Südwest-Titelträger Waldhof Mannheim durch (0:0; 2:0). Auch im Pokal gegen den sechsmaligen Titelträger Werder Bremen will das Team von Ismail Atalan auftrumpfen. "Wir werden alles raushauen", verspricht Atalan und freut sich "besonders auf unser Duell mit Claudio Pizarro." In der letzten Saison erreichten die Hanseaten das Halbfinale, unterlagen dort Rekordpokalsieger Bayern München mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie