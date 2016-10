Sky Sport 1 08:15 bis 10:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Den 1. FC Kaiserslautern zieht es zur ersten Pokalrunde nach Sachsen-Anhalt zum Halleschen FC. Beim HFC wird der Partie gegen den viermaligen Deutschen Meister bereits mit Spannung entgegengefiebert. "Der 1. FC Kaiserslautern ist ein attraktives Los", so HFC-Sportdirektor Stefan Böger. Klar ist für Böger allerdings auch: "Wenn wir alles abrufen, ist ein Weiterkommen möglich - und das ist unser Ziel." Klingt, als ob den "Roten Teufeln" im Erdgas Sportpark die Hölle heiß gemacht werden soll. Gelingt dem Drittligisten die Sensation oder bleiben die Pfälzer mit ihrem neuen Trainer Tayfun Korkut in der Pokal-Spur? Kommentar: Heiko Mallwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

