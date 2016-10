Sky Sport 1 06:15 bis 08:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal FC Astoria Walldorf - VfL Bochum, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Ziel: In die zweite Runde einziehen. Die Methode: Für eine Überraschung sorgen. Die Hürde: Den VfL Bochum besiegen. Vor zwei Jahren war für den Regionalligisten FC Astoria Walldorf in Runde eins gegen Hannover 96 Endstadion (1:3). Jetzt will der Badische Pokalsieger gegen den Zweitligisten aus dem Pott groß auftrumpfen. "Im DFB-Pokal ist immer alles möglich", weiß Astoria-Coach Matthias Born. "Wir wissen, dass wir gegen Bochum alle am Limit spielen müssen, um zu gewinnen. Wir hoffen auf ein volles Haus am 21. August und werden alles dafür tun, um in die zweite Runde einzuziehen", verspricht Born. Die Bochumer spielten im letzten Jahr eine gute Pokalsaison. Im Viertelfinale gege. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 359 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 119 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 119 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 119 Min.