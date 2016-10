Sky Action 03:35 bis 05:10 Actionfilm The Marine 4 USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Marine Jake Carter (Mike Mizanin) arbeitet mittlerweile bei einem privaten Sicherheitsdienst und soll eine Whistleblowerin schützen, welche die Machenschaften eines korrupten Rüstungsunternehmens aufdecken will. Ein schwer bewaffnetes Söldnerteam hat den Auftrag, sie zu töten. Nur eine furchtlose Kampfmaschine wie Carter kann die Killer stoppen. - Explosives Action-Sequel mit dem Schauspieldebut von WWE-Diva Summer Rae. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike "The Miz" Mizanin (Sgt. Jake Carter) Summer Rae (Rachel Dawes) Paul McGillion (Det. Paul Redman) Melissa Roxburgh (Olivia Tanis) Matthew MacCaull (Ethan Smith) Curtis Caravaggio (Wallace) Josh Blacker (Simon Vogel) Originaltitel: The Marine 4: Moving Target Regie: William Kaufman Drehbuch: Alan B. McElroy Kamera: Mark Rutledge Musik: Jeff Tymoschuk Altersempfehlung: ab 18