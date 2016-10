Niederlande 2 21:15 bis 22:00 Sonstiges NOS Juliana, geen gewone koningin NL 2016 HDTV Merken Koningin Juliana (1909-2004) geldt als een geliefd vorstin, ook al stond ze centraal in enkele crises die haar niet alleen persoonlijk diep troffen, maar die ook de monarchie deden wankelen (de Hofmans- en de Lockheed-affaire). Maar hoe goed kennen we Juliana eigenlijk? Wat betekende haar tragische huwelijk met prins Bernhard voor haar koningschap? En klopt het beeld van de koningin die gewoon mevrouw wilde zijn? Deze documentaire poogt het ingesleten beeld van Juliana te ontrafelen. Aanleiding is de eerste wetenschappelijke biografie over koningin Juliana van de hand van sociologe Jolande Withuis. Withuis, tot 2014 verbonden aan het NIOD, deed zes jaar onderzoek naar Juliana in een poging haar als persoon en als vorstin te doorgronden. Met behulp van niet eerder gepubliceerd privémateriaal beschrijft Withuis een intieme levensgeschiedenis en plaatst ze de koningin in haar tijd. De biografie "Juliana - Vorstin in een mannenwereld" verschijnt op 27 oktober, twee dagen na de uitzending. Er wordt een beeld geschetst van Juliana en haar koningschap aan de hand van de bevindingen van Withuis. Archiefbeelden en bijzondere foto's illustreren hoe een eenzaam kind een eenzame koningin werd. Van haar school- en studententijd, via de oorlog en haar troonsbestijging, tot de crises en de spanningen in haar huwelijk met Prins Bernhard wordt een beeld geschetst van een koningin die allesbehalve gewoon was. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NOS Juliana, geen gewone koningin