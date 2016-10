Niederlande 2 19:20 bis 19:50 Sonstiges Vroege Vogels NL 2016 HDTV Merken Met: Milouska plukt appels in een ouderwetse hoogstamboomgaard. Daar groeien nog soorten die allang niet meer in de supermarkt te vinden zijn. Appeldeskundige Hennie Rossel legt een speciale genenbank aan van deze vergeten appelen. * Menno reist naar Diepholz in Duitsland om getuige te zijn van de massale najaarstrek van de kraanvogels. Hier in het hoogveengebied verzamelen tienduizenden vogels zich om op te vetten om daarna door te vliegen naar hun overwinteringsplekken in Spanje en Afrika. * De Noordoostpolder is nou niet meteen een plek waar je voor je plezier gaat wandelen. Het gevolg is dat we niet goed weten wat er groeit. Een speciale witteplekkenexpeditie brengt daar verandering in. In Google-Kalender eintragen Moderation: Minouska Meulens, Menno Bentveld Originaltitel: Vroege vogels