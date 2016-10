Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Lingewaard NL 2016 HDTV Merken Henk ontmoet Gitta Nieuwenburg. Door een opeenstapeling van gebeurtenissen ontwikkelt Gitta een dwangstoornis die zich uit in een poetsdrang. Al vijftien jaar is niemand bij haar in huis geweest. Toch heeft Gitta een grote liefde voor anderen en wil ze niets liever dan gastvrij zijn. Het klooster in Huissen speelt een belangrijke rol in haar proces. Zal iemand ooit nog bij haar over de drempel komen? Hella loopt binnen bij de vrolijkste schoenmaker van Gendt en deelt haar letters van geloof, hoop en liefde uit. In het buitenland ontmoeten we Bas van Osta. Voor alle kampeerders probeert Bas de vrolijke campingbaas te zijn, maar sinds zijn broer vlakbij verongelukte, valt dat niet altijd mee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Kefah Allush, Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde