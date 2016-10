AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Ein Gebet für meine Tochter GB 2004 Merken Während der Nahost-Friedenskonferenz wird die Verhandlungsführerin der Vereinten Nationen Patricia Norton plötzlich von einem Unbekannten in ihrem Wagen entführt wird. Der MI5 beginnt sofort mit den Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Nicola Walker (Ruth Evershed) Caroline Carver (Catherine Townsend) Jan Chappell (Patricia Norton) Richard Harrington (Will North) Originaltitel: Spooks Regie: Cilla Ware Drehbuch: Ben Richards, David Wolstencroft Musik: Jennie Muskett, Sheridan Tongue Altersempfehlung: ab 16