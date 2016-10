National Geographic Wildlife 03:30 bis 04:15 Dokumentation Raubtieren auf der Spur Brasilianische Wanderspinne USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Costa Rica ist ein echtes Naturparadies mit traumhaften Stränden, tropischem Regenwald und jeder Menge exotischer Kreaturen - denen man in einigen Fällen allerdings lieber nicht zu nahe kommen sollte. Die Brasilianische Wanderspinne ist so ein Fall. Eigentlich in Südamerika beheimatet, werden in Costa Rica seit einiger Zeit immer häufiger Exemplare dieser extrem aggressiven Spinnenart gesichtet, die als giftigste der Welt gilt. Abenteurer Sean Duggan hat eine Mission: Er will herausfinden, ob sich die Brasilianische Wanderspinne tatsächlich in mittelamerikanischen Gefilden niedergelassen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Natural Born Monsters