National Geographic Wildlife 23:25 bis 00:15 Dokumentation Wildes Indonesien Papuas Geheimnisse NL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Landschaft im Osten Neuguineas ist vom Feuer der Vulkane geformt und blieb tausende von Jahren vom Menschen unberührt, so dass sich verschiedenste Kreaturen ungestört entwickeln konnten. Viele Arten sind bis heute noch nicht entdeckt worden. "Wildes Indonesien" erkundet diesen einzigartigen Lebensraum und porträtiert die bizarren Bewohner, die es geschafft haben, sich an die unwirtlichen Bedingungen in dieser Umgebung anzupassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Indonesia

