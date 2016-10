National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Big Sur - Kaliforniens wilde Küste USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Küste Kalifornien gehört zweifellos zu den schönsten der Welt. Der Küstenstreifen zwischen San Simeon im Süden und Carmel im Norden umfasst etwa 100 Kilometer inklusive der dahinter steil aufragenden Berge der Santa Lucia Range. Der raue Pazifik drückt mit riesigen Wellen unaufhörlich gegen die Strände und felsigen und scharfkantigen Bergausläufer. Die Tiere, die hier ihre Heimat haben, kämpfen in einer der atemberaubendsten Küstenlandschaften der Welt um ihr Überleben. Seelöwen lungern auf den Felsen in der Brandung und Pumas durchstreifen die Berglandschaft. In den Lüften kreisen Kalifornische Kondore, die bereits seit 1997 ausgewildert wurden. Die Art war in den 1980er Jahren in freier Wildbahn bereits ausgestorben und ist dank des größten Nachzucht-Programms der Vereinigten Staaten heute wieder ich der Wildnis zu bewundern. Neben den Kondoren lockt Big Sur mit kalifornischen Seeottern oder Grauwalen Touristen aus aller Welt an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: California's Wild Coast