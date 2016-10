National Geographic Wildlife 19:20 bis 20:10 Dokumentation Tierbabys ganz groß Die Aussies NZ 2016 2016-10-26 04:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die wildesten und draufgängerischsten, aber auch die niedlichsten Tierbabys Australiens - in dieser Folge sind sie zu sehen. Um auf dem trockensten Kontinent der Welt zu überleben, muss man allerdings ganz schön zäh sein. Entsprechend gnadenlos ist die Kinderstube. Denn ganz gleich, ob Gefahr durch Feuer, Hochwasser oder Fressfeinde droht - der tierische Nachwuchs ist stets mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Neugeborene Kängurus, Flughunde & Co. machen klar: Down Under wird man am besten ganz schnell groß! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Babies