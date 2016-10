National Geographic Wildlife 12:50 bis 13:40 Dokumentation Wohnen wie die Tiere Wespennester GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Wespennester gehören zu den faszinierendsten Bauten des Tierreichs. Die Konstruktionen bestehen aus einer papierartigen Masse, die die Tiere aus morschem, zerkautem Holz herstellen. In den fertigen Bauten leben dann unterschiedlich viele Individuen. Die Zahlen schwanken je nachdem zwischen rund 100 und mehreren Tausend Wespen. Für "Wohnen wie die Tiere" bauen Lloyd, Matty und James ein Wespennest nach - selbstverständlich, um schließlich selbst hineinzukriechen. Dementsprechend groß wird die Wohnanlage sein müssen. Und so entsteht mitten in New York nach menschlichen Maßstäben ein tierisch großes Wespennest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lloyd Buck, James Cooper, Matt Thompson Originaltitel: Live Like An Animal Regie: Martin Morrison Drehbuch: Andi Campbell-Waite