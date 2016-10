National Geographic Wildlife 11:10 bis 12:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Hollywood Hunde USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die bekannte Fitness-Trainerin Jillian Michaels ist in eine Wohnsiedlung am Strand gezogen - vor allem weil ihre Hunde hier gefahrlos ohne Leine laufen können. Aber ihr Chihuahua Richard ist zum Schrecken der Nachbarschaft geworden. Und vor allem, weil sie mitten den Verhandlungen um die Adoption eines zweijährigen Mädchens stickt, will Jillian sichergehen, dass Richard dem Kind gegenüber nicht aggressiv ist. Sie wendet sich an Cesar, der ihr bereits einmal bei Problemen mit einem anderen Hund geholfen hat. Doch auch weitere Hunde und deren Besitzer aus Hollywood benötigen dringend Cesars Unterstützung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer