National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:35 Dokumentation Der Jaguar - Herrscher des Dschungels USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Jaguar gehört zu den geheimnisvollsten Tieren überhaupt. In zahlreichen Kulten verehrt und immer wieder künstlerisch dargestellt, geben die größten Katzen Amerikas der Menschheit bis heute zahlreiche Rätsel auf. Das dunkelste Mysterium stellen die Weibchen dar. Noch nie wurde ein weiblicher wilder Jaguar lebend gefangen. Dies ist auch der Grund, warum die Wissenschaft nur äußerst wenig über den Bereich der Geburt von Jaguaren weiß. Ein Team von NATIONAL GEOGRAPHIC begibt sich in die Wildnis, um Licht ins Dunkel zu bringen. Die spektakuläre Dokumentation "Der Jaguar - Herrscher des Dschungels" begleitet Biologen und Filmemacher unter der Führung des Großkatzenexperten Guy Balme auf zwei Expeditionen in die Urwälder Lateinamerikas. Eine führt in den Dschungel von Belize, die andere in die Sümpfe des brasilianischen Pantanal. Ziel ist es, weibliche Jaguare zu fangen und mit einem Sendehalsband zu versehen, um die Tiere schließlich via Satellit zu verfolgen. Die auf diese Weise gesammelten Daten könnten die Forscher zu neuen Erkenntnissen führen. Diese sollen letztlich dabei helfen, die charismatischen Herrscher des Dschungels vor dem Aussterben zu bewahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunt for Shadow Cat

