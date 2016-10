ARTE 02:55 bis 04:00 Dokumentation Verkündigungen F, B 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Verkündigung an die Jungfrau Maria und die Botschaften an Hagar und Sarah von der künftigen Geburt ihrer Söhne, von denen im Alten und Neuen Testament sowie im Koran berichtet wird, sind die Quelle der Inspiration für sieben Frauen, die sich von ihren persönlichen Standpunkten aus mit diesen Erzählungen befassen. Dabei spielen auch ihre eigenen Biografien eine wichtige Rolle. Ausgehend von den Texten spinnen die Frauen assoziative Fäden und verknüpfen sie zu einem neuen, überraschenden Geflecht aus Gedanken, Bildern und Tönen. Die Originaltexte inspirieren neue Erzählungen, Stimmen und Bilder von unendlichem Interpretationsreichtum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Annonces Regie: Nurith Aviv Drehbuch: Nurith Aviv Kamera: Ziv Berkovich, Eric Marcheux, Itai Marom