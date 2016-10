ARTE 05:10 bis 06:15 Musik Berlin Live: Pixies D 2016 2016-11-04 05:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Genau 30 Jahre ist es her, dass die zwei US-Amerikaner Frank Black und Joey Santiago in Boston die Band Pixies gründeten. Bassistin Kim Deal und Schlagzeuger David Lovering komplettierten die Band, und kurz darauf erschien ihr erstes Album. Ende der 1980er und in den frühen 90er Jahren bespielten die Pixies viele große Bühnen mit ihren mittlerweile zeitlosen Klassikern "Debaser", "Here Comes Your Man" und ihrem wohl allergrößten Hit "Where Is My Mind". Mit brachialen Gitarrensounds, eingängigen Melodien und der einzigartigen Stimme von Black, verfestigten die Pixies ihren Status als Mutter aller Indie-Bands Fans und Kritiker waren gleichermaßen begeistert. Doch trotz des großen Erfolges trennten sich die Bandmitglieder 1993 und widmeten sich individuellen Projekten. Erst 2004 fanden sie wieder zusammen, standen erneut auf zahlreichen Bühnen und bewiesen 2014 mit ihrem Album "Indie Cindy" ihr unerschöpfliches Repertoire. Das nächste Album, produziert mit der neuen Bassistin Paz Lenchantin, ließ dieses Mal nicht so lange auf sich warten: "Head Carrier" - ein Ohrenschmaus für die Fans des einzigartigen Psychedelic- und Surf-Rock - erscheint im September 2016. Für "Berlin Live" stehen die vier Musiker schon jetzt wieder auf der Bühne und sorgen bei den Zuschauern für Gänsehaut und reichlich Emotionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin Live Regie: Rossacher, Hannes, Stefan Mathieu