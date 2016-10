Spiegel TV Wissen 22:05 bis 23:00 Dokumentation Evolution Mensch - Wie wir wurden, was wir sind Die Entwicklung des Gehirns GB 2011 Merken Faktor Intelligenz - Die Evolution des menschlichen Gehirns ist eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Warum sind wir die einzigen unserer Art auf diesem Planeten? Seitdem sich unsere Vorfahren von den Schimpansen wegentwickelt haben, hat sich die Größe unseres Gehirns fast vervierfacht. Doch unsere großen Gehirne bringen auch Probleme mit sich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Origins of Us