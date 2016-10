Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:10 Dokumentation Medizin aus dem Urwald F 2014 Merken Aspirin, Morphium und auch die Antibabypille? mehr als die Hälfte der Wirkstoffe in unseren Medikamenten stammen aus Pflanzen oder sind aus der Natur abgeleitet. Rund 80 Prozent der Weltbevölkerung ist abhängig von Pflanzen als Arzneitherapie. Der Dschungel bietet ein unerschöpfliches Potential an medizinisch nutzbaren Rohstoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie