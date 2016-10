Spiegel TV Wissen 11:25 bis 12:20 Reportage Iss richtig! Deutschlands Lieblingsgerichte D 2011 Merken Deutschlands Liebelingsgerichte - Pizza und Pasta, Fischstäbchen und Currywurst mit Pommes Frites: Heute dreht sich alles um die Gerichte, die hierzulande am häufigsten - und damit wohl auch am liebsten - gegessen werden: In Kantinen, Schnellrestaurants und auch Zuhause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Iss richtig!