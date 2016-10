Spiegel TV Wissen 05:20 bis 05:45 Reportage Unterwegs Rambos auf zwei Rädern - Fahrradkrieg in Berlin D 2011 Merken Rambos auf zwei Rädern - Für sie ist die Straße herrschaftsfreier Raum, Verkehrsregeln gelten nur für andere: In Berlin haben Radfahrer Narrenfreiheit, die Hauptstadt ist das Mekka für Fahrradanarchisten, denn kontrolliert wird selten. Die Folgen sind fatal: Jeder siebte Verkehrstote in Berlin ist ein Radfahrer. Fast 70 Prozent aller Fahrradunfälle enden im Krankenhaus... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unterwegs